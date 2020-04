Mundo

China acusa Estados Unidos de “mentiras descaradas”

A China acusou ontem os Estados Unidos de “mentiras descaradas”, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido a possibilidade de reivindicar uma indemnização a Pequim pelos danos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Fotografia: DR

“Os políticos dos EUA ignoraram repetidamente a verdade e proferiram mentiras descaradas”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Geng Shuang, em conferência de imprensa, após ser questionado sobre as declarações de Trump.

“Eles têm apenas um objectivo: isentarem-se de qualquer responsabilidade pela forma como geriram a epidemia e desviar a atenção”, acrescentou. Trump referiu, na segunda-feira, a possibilidade de pedir a Pequim o pagamento de milhares de milhões de dólares em compensação pelos danos causados pelo novo coronavírus. “Estamos descontentes com a China”, afirmou, em conferência de imprensa. A doença “poderia ter sido parada na fonte e não se ter espalhado pelo mundo”, justificou. “Existem várias maneiras de responsabilizá-los, estamos a conduzir uma investigação muito séria” sobre esse assunto, acrescentou. Com quase um terço dos casos e mais de 56.000 mortes, os Estados Unidos são de longe o país mais afectado no mundo. Desde o início da epidemia, na cidade chinesa de Wuhan, a China registou, no total, 82.836 infectados e 4.633 mortos devido a Covid-19.