China considera “criminosa” declaração da UE sobre violência

Músicos exibem talento em espectáculo

Kizua Gourgel, Toty Sa’med, Aylasa, Gelson Castro, Branca Celeste, Jay Lourenzo, o trompetista Lázaro e o guitarrista Teddy Nsingui soltaram as vozes no Show do Mês e deram, durante duas noites, um espectáculo único, no Bar do Show do Mês, realizado no auditório do Royal Plaza.