China diz que OMS deve investigar fora do seu território e sugere Espanha

Voltam a ser levantadas questões, esta segunda-feira, em torno de uma amostra de coronavírus no laboratório de Wuhan que pode ser sofrido mutações naturais ou via alterações genéticas.

E, "em resposta", Pequim lembra uma investigação que detectou a presença do vírus nas águas residuais de Barcelona, em Espanha. Esta semana uma missão da Organização Mundial de Saúde (OMS) vai à China para investigar a origem do SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença Covid-19. Um passo importante para perceber a origem da pandemia, que já infectou mais de 11,5 milhões de pessoas.

No entanto, a proximidade da chegada da equipa da OMS está a levar as autoridades chinesas a afirmarem que a investigação da OMS não deve ficar a confinada ao seu território, e já sugeriram mesmo que a entidade também deve visitar Espanha.

“Não importa em que país começa o trabalho de identificação científico, desde que envolva todos os países relacionados com isto e seja conduzido de forma justa”, sublinhou Zeng Guang, o chefe epidemiologista do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China, em declarações ao Global Times, um meio de informação estatal.

Wang Guangfa, um dos principais conselheiros de saúde do governo de Pequim, foi ainda mais longe. “A China é apenas um elo na cadeia de transmissão do vírus, e a OMS tem de ir a mais países como Espanha, que reportou o coronavírus numa amostra de águas residuais em Março de 2019”, frisou.

Contudo, a investigação que alertou para a presença da Covid-19 nas águas residuais de Barcelona tem sido encarada com cepticismo por especialistas independentes, que consideram que a investigação contém falhas e contradiz provas fortes de que o vírus teve origem no final de 2019 na China.

“A explicação mais plausível é uma mistura e contaminação da amostra”, realçou o François Balloux, diretor do UCL Genetics Institute, em Londres, ao The Telegraph.

Dúvidas

Ao mesmo tempo que Pequim aponta o dedo a Espanha e a discussão em torno da origem do vírus se vai tornando mais politizada, voltam a ser levantadas questões em torno de uma amostra do coronavírus no Instituto de Virologia de Wuhan.

Em causa está uma investigação publicada pelo The Sunday Times, que dá conta de que a estirpe que mais se aproxima do SARS-CoV-2, com uma correspondência de 96,2 por cento , foi encontrada em 2013 por uma equipa de cientistas chineses numa mina de cobre em Tongguan e desde então está no laboratório de Wuhan. Uma informação importante e que as autoridades chinesas não partilharam publicamente.