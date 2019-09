China e EUA retomam discussões em Outubro

Ministro do Território avalia infra-estruturas

O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, desloca-se hoje ao município de Ngonguembo, 145 quilómetros da capital do Cuanza-Norte, Ndalatando, com o propósito de avaliar a situação política, social e económica da localidade, no quadro da visita de trabalho de dois dias à província.