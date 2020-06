Mundo

China fornece 30 milhões de testes e 10.000 ventiladores/mês à África

A China vai assegurar mensalmente o fornecimento de 30 milhões de testes à Covid-19 e 10.000 ventiladores para África, continente onde a pandemia tem crescido de forma descontrolada, informou, ontem, o gabinete da presidência da África do Sul.

União Africana vai comprar ventiladores a China

Fotografia: DR

Em comunicado, os líderes dos países do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) informaram que os materiais estarão disponíveis para aquisição através de uma nova plataforma, criada para possibilitar às nações daquele continente a compra de equipamentos médicos urgentes a preços mais baixos, no meio da intensa concorrência global de mercado.

O responsável máximo da África CDC explicou que será atribuída uma quota deste material a cada nação, com base na sua população e número de casos positivos do novo coronavírus.

O comunicado adianta, ainda, que o Canadá, a Holanda, a Coreia do Sul e a França também serão parceiros neste esforço de auxílio sanitário. Os países africanos têm reclamado a necessidade de uma distribuição equitativa dos equipamentos, incluindo eventuais tratamentos e vacinas contra o vírus, considerando que a pandemia não terminará enquanto não for protegido o mundo inteiro.

Foram já realizados cerca de três milhões de testes em todo o continente africano, número ainda distante do objectivo anunciado de 13 milhões.