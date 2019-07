China pode chegar primeiro a Marte que os Estados Unidos

Viveiro de combatentes pela Independência

A antiga freguesia do Cazenga, que também já foi apelidada “Congo Pequeno”, deu um valioso contributo para que Angola alcançasse a Independência a 11 de Novembro de 1975. Lá ocorreram movimentações importantes e decisivas de nacionalistas no âmbito da luta anti-colonial. Mas para compreender o Cazenga é preciso recuar para muito mais distante no tempo, para o século XVIII, altura em que a região onde se situa o actual município era uma zona distante dos aglomerados habitacionais da cidade, sendo povoada por animais selvagens, que deambulavam por matagais e riachos. A mancha habitada da capital resumia-se, praticamente, à Cidade Alta, Coqueiros e Kinaxixi. Quase “tudo o resto” eram lavras e matas.