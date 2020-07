Mundo

China promete responder às sanções do Reino Unido

A China ameaçou o Reino Unido com “consequências graves” se Londres impuser sanções a Pequim devido à lei de segurança chinesa na ex-colónia britânica de Hong Kong.

Fotografia: DR



Ambos os países já estão sob tensão desde a decisão do Governo de Boris Johnson de interromper a participação da empresa chinesa Huawei na rede 5G britânica.

“Pequim não terá escolha a não ser atacar empresas britânicas como HSBC e Jaguar Land Rover”, alertou, ontem, o jornal chinês “Global Times”.

Alvos possíveis



A China poderá fechar as fronteiras aos produtos britânicos, como fez com o salmão norueguês para punir Oslo por conceder ao dissidente chinês Liu Xiaobo o Prémio Nobel da Paz.



No ano passado, o Reino Unido exportou 38,7 biliões de dólares em bens e serviços para a China, um número sem precedentes e em constante aumento nos últimos quatro anos, segundo o Bureau of Statistics do Reino Unido (ONS).

A China é o terceiro maior cliente do Reino Unido, depois da União Europeia e dos Estados Unidos. A balança comercial com Pequim teve um défice de 23 biliões de dólares em 2019.

Ouro contra telefonia



O ouro (destinado, principalmente para nanotecnologias), produtos petrolíferos, veículos e produtos farmacêuticos foram os produtos britânicos mais comprados pela China no ano passado.

Esses quatro sectores foram responsáveis por 66 por cento das exportações britânicas, de acordo com revelações do Serviço de Impostos e Alfândegas do Reino Unido (HMRC). No sector de serviços, as actividades jurídicas e de consultoria, além de turismo e transporte, foram as mais procuradas pelo gigante asiático em 2018.



Essas actividades renderam cerca de 3,5 biliões de dólares ao Reino Unido.

Em 2019, o gigante asiático vendeu principalmente equipamentos de telecomunicações ao Reino Unido (cerca de 16 por cento das compras britânicas, incluindo os famosos equipamentos 5G da Huawei), bens manufacturados, incluindo brinquedos e material de escritório.