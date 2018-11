Mundo

China apoia reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un

A China apoia uma segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, disse ontem a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Porta-voz Huan Chunying

Hua Chunying manifestou esse apoio depois do vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ter anunciado na quinta-feira que os dois Chefes de Estado voltariam a reunir-se em 2019. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, afirmou que a China “apoia sempre os compromissos e contactos” levados a cabo por ambos os países.

“Esperamos que este compromisso de alto nível ajude a melhorar e a encorajar o processo de acordos políticos sobre a questão da península coreana”, acrescentou a ministra, citada pela agência es-panhola EFE.

A representante da diplomacia chinesa também mostrou o apoio do seu país para que "as duas partes tomem medidas para implementar o consenso alcançado entre os dois líderes".

Acerca da visita de Kim Jong-un, na quinta-feira, a uma base de testes militares onde está a ser desenvolvido um sistema defensivo “de última geração”, Hua Chunying assegurou não conhecer os detalhes da questão e realçou as “mudanças positivas” registadas na situação da península coreana, antes de desejar que “se mantenha esta acalmia positiva”.

A primeira reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un realizou-se no passado dia 12 de Junho em Singapura e resultou no acordo de desarmamento nuclear.

Desde o encontro, a Coreia do Norte renunciou aos testes balísticos e nucleares, desmantelou uma zona de testes de mísseis e prometeu desmantelar o principal complexo nuclear do país, em troca de algumas concessões e garan-tias de segurança por parte dos Estados Unidos.

No entanto, os dois países queixam-se de incumprimentos e acusam-se mutuamente de não ter mantido as promessas.