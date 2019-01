China contra ingerência nos assuntos internos

Assaltantes do al-Shabab provocaram pânico num hotel antes de serem abatidos

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, lamentou ontem a morte de 14 pessoas (a Cruz Vermelha do Quénia fala em 24) vítimas de um ataque terrorista a um complexo de luxo de Nairobi, garantindo que o seu Governo continuará a “reagir firmemente” contra o terrorismo para “derrotar todas as acções que coloquem em causa a segurança do país”.