Mundo

China e EUA procuram evitar guerra comercial

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, visita a China na próxima semana para uma nova ronda de negociações sobre comércio e investimento, para evitar uma guerra comercial entre os dois países.

Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, as conversações decorrem entre 2 e 4 de Junho, na capital chinesa. Numa declaração conjunta, difundida no domingo passado, no final de dois dias de conversações, em Washington, a China concordou em “aumentar significativamente” as compras de produtos agrícolas e recursos energéticos norte-americanos.

O documento não prevê, no entanto, que a China pare de subsidiar indústrias chave e garanta uma melhor protecção dos direitos de propriedade intelectual das empresas norte-americanas, as principais fontes de tensões entre os dois lados.

Pelas contas de Washington, no ano passado, a China registou um excedente comercial com os Estados Unidos de 375,2 mil milhões de dólares (320 mil milhões de euros).