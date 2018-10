Mundo

Chinesas fomentam turismo da fertilidade

Com o Governo a incentivar os casais a terem mais filhos, a China converteu-se numa “mina de ouro” para as empresas que ajudam as mulheres a engravidar. As mulheres chinesas estão a estimular o “turismo da fertilidade”, um sector que se estende do Sudeste asiático ao Sul da Califórnia, oferecendo fertilização “in vitro”, congelamento de óvulos e outros serviços que muitas vezes não estão disponíveis na China ou não inspiram confiança.

Fotografia: DR

Depois da suspensão da política do “filho único”, as clínicas chinesas disputam agora uma parcela maior destes gastos no país. Segundo um estudo da “BIS Research”, o valor do mercado de serviços de fertilidade na China vai ascender a 1,5 mil milhões de dólares em 2022, mais do que o dobro dos 670 milhões movimentados em 2016.

Esta tendência não passou despercebida às empresas de investimento. Em Setembro, a “Warburg Pincus, companhia norte-americano de reprodução assistida, tornou-se na segunda maior accionista da “Sichuan Jinxin Fertility”. Entre o grupo de investidores estão também empresas como a “Sequoia China” e a “CNCB Hong Kong Investment”, subsidiária da “China Citic Bank”.

O conglomerado estatal “Citic Group” controla o “Citic-Xiangya Reproductive & Genetic Hospital”, um dos maiores centros de fertilidade da China, que lida com mais de 40 mil casos de reprodução assistida por ano. Por sua vez, a “Orient Shiqi”, unidade da estatal “China Orient Asset Management”, investiu recentemente na operadora de serviços de fertilidade “Jinqi (Shanghai) Medical Investment”.

“A China é uma sociedade que valoriza os filhos (…) As pessoas acham que ter filhos é essencial”, disse à agência Bloomberg Li Yang, gerente do Departamento de Saúde Reprodutiva do “Beijing AmCare Women’s & Children’s Hospital”, operadora de dez hospitais e clínicas financiada pela “Warburg Pincus” que começou a fornecer serviços de fertilização “in vitro” há dois anos, quando a China eliminou a política de “filho único”.

As empresas do exterior desfrutam, por enquanto, de uma vantagem pelo facto de a China ter uma escassez de centros de fertilidade e embriologistas. Além disso, o Governo restringe muitos serviços de fertilidade para casais heterossexuais casados ou mulheres com cancro de ovário, o que obriga solteiras a procurar ajuda no estrangeiro.