Mundo

Chissano faz apelo a uma cultura de paz

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano exortou, terça-feira, o país a seguir uma “cultura de paz” para que as futuras gerações vivam em prosperidade.

Fotografia: DR

Chissano fez a afirmação, no dia do 80º aniversário, celebrado com uma visita ao principal hospital da capital.

Chissano insistiu na necessidade de paz numa altura de debate pós-eleitoral, quando falava aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital Central de Maputo (HCM), onde comemorou o seu aniversário com crianças do Departamento de Pediatria e ofereceu enxovais a parturientes da maternidade.

“A cultura de paz faz-se no ambiente em que vivemos desde criança”, declarou o ex-Chefe de Estado moçambicano. Referindo-se ao ambiente que encontrou na pediatria e maternidade do HCM, Joaquim Chissano assinalou que o sector de Saúde evoluiu desde a independência do país em 1975, mas o país precisa de mais progressos para que as futuras gerações vivam livres de doenças.

“O que aqui vejo não tem nada a ver com o que se tem dito (sobre a degradação dos serviços de saúde). Estes serviços são uma amostra da evolução que o país registou”, defendeu Chissano, que foi Presidente moçambicano entre 1986 e 2005. O antigo Chefe de Estado frisou que a melhoria dos cuidados de saúde depende de um ambiente de estabilidade.