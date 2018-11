Choque de autocarros provoca 45 vítimas

Estudantes esclarecidos sobre a Provedoria de Justiça

Estudantes do Magistério Primário e funcionários de várias instituições públicas e privadas foram esclarecidos ontem sobre a Lei do Estatuto da Provedoria da Justiça, no decurso de uma palestra orientada pela provedora de Justiça adjunta, Florbela Rocha Araújo.