Mundo

Chumbada moção de censura contra Governo de Theresa May

A moção de censura ao Go-verno liderado pela Primeira-Ministra Theresa May foi ontem chumbada pelos deputados do Parlamento britânico, noticiaram os media do país. De acordo com a BBC, 325 deputados votaram contra a moção de censura e 306 deputados votaram a favor da moção, que foi apresentada por Jere-my Corbyn, líder do Partido Trabalhista.

Chefe do Governo britânico convida líderes dos partidos para “discussão construtiva”

Fotografia: DR

O desfecho desta votação já era previsto pelos analistas políticos que acreditavam que a Primeira-Ministra e o seu Governo iriam resistir a esta moção de censura. No entanto, a votação foi mais renhida do que o esperado, com o Governo a sair vencedor por apenas 19 votos.

Depois de serem conhecidos os resultados da votação, Theresa May falou ao Parlamento. “Estou satisfeita por esta Câmara ter expressado a sua confiança no Governo”, começou por dizer a chefe do Executivo. “Estou pronta para cumprir o Brexit”, acrescentou May, que convidou os líderes dos partidos com assento parlamentar para reuniões onde será discutida a forma de resolver o impasse com o Brexit. As reuniões começaram ontem à noite, tendo May prometido discutir com os líderes dos partidos com um “espírito construtivo”.

Jeremy Corbyn impôs uma condição antes de se reunir com Theresa May. “O Governo tem de evitar a perspectiva de um Brexit sem acordo, que seria catastrófico para o país”, destacou.

Resta saber se o Governo liderado por May vai afastar a hipótese de um 'hard Brexit', à medida que se aproxima a data limite para o Reino Unido deixar a União Europeia, o dia 29 de Março.

Enquanto isso, a presidência romena da União Europeia (UE) disse esperar “propostas sólidas” do Reino Unido em relação ao “Brexit”, após o acordo de saída ter sido chumbado pelo Parlamento britânico, e assegurou “apoio legal” aos restantes Estados-membros.

“Nós respeitamos os procedimentos internos no Reino Unido (...) e esperamos que o debate político leve a uma solução apoiada pela maioria dos deputados da Câmara dos Comuns” sendo que, após isso, “aguardamos propostas sólidas da parte do Governo britânico em relação aos próximos passos”, refere um comunicado do Ministério dos Negócios Es-trangeiros da Roménia pu-blicado ontem no 'site' da Presidência romena.

A tutela indica também esperar para saber quais as “acções que (o Reino Unido) vai considerar para o futuro próximo”.

Frisando que o “Brexit” é uma das prioridades desta presidência da UE, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia assegura que vai “apoiar todas as iniciativas legais para que os 27 (Estados-membros) estejam preparados no momento da efectiva saída do Reino Unido”.

“Acreditamos que o acordo de saída assegura uma base jurídica sólida para o Reino Unido sair da UE, ao mesmo tempo que limita as consequências negativas do 'Brexit'”, em questões como a salvaguarda dos direitos de residência e dos negócios existentes, adianta aquela entidade, pedindo uma “solução aceitável para ambas as partes”.





Receios e optimismos na Europa Vários governos da União Europeia reagiram ontem à rejeição do acordo sobre o Brexit terça-feira no Parlamento britânico, com um misto de preocupação, pela incerteza, e optimismo, pela crença num acordo de saída. O Presidente francês, Emmanuel Macron, avisou que o acordo “não pode ser renegociado” e acrescentou que ele “é o melhor possível”, mostrando-se receoso quanto às consequências da decisão do Parlamento britânico. O porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, disse que, durante o Conselho de Ministros, Macron “lamentou” a rejeição esmagadora do acordo pelo Parlamento britânico. “A França está a preparar, após esta votação, uma possível saída sem acordo, embora nós queiramos evitá-la”, disse Griveaux, que lembrou que o Primeiro-Ministro, Édouard Philippe, preside hoje a uma reunião sobre o assunto com os membros do Executivo. Antes destas declarações, um alto funcionário da Presidência francesa tinha dito que os europeus não vão fazer concessões no Brexit que possam prejudicar os princípios centrais da União Europeia. A questão enfatizada pelo Governo francês, da necessidade de encontrar uma saída, foi reforçada pelo Primeiro-Ministro irlandês, Leo Varadkhar, que considera que cabe ao Governo britânico propor alternativas para evitar uma saída da União Europeia (UE) sem um acordo. A solução, diz Varadkhar, pode estar na mudança das chamadas linhas vermelhas do Governo britânico nas negociações, que pode permitir aos negociadores europeus mudarem também algumas das suas posições. “Sempre dissemos que se o Reino Unido evoluísse nas suas linhas vermelhas, na união aduaneira e no mercado único, a posição europeia também evoluiria”, explicou o líder irlandês, numa posição idêntica à manifestada por Michel Barnier, o negociador da UE no processo do Brexit. A preocupação de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo também vem da parte do Primeiro-Ministro da Holanda, Mark Rutte, que afirmou que a rejeição do pacto sobre o Brexit não deve significar que se chegou ao fim de linha nas negociações. “Apesar do revés (do chumbo do acordo), isso não significa que estejamos numa situação de ficar sem acordo”, disse Rutte, no Twitter, acrescentando que lamenta, mas respeita o resultado da votação de terça-feira na Câmara dos Comuns. O homólogo belga, Charles Michel, também usou o Twitter para dizer que o seu Governo assegurará os direitos dos cidadãos e a defesa das empresas que tenham de lidar com um processo turbulento de saída do Reino Unido da União Europeia. “Manter relações económicas e comerciais fortes é essencial”, acrescentou o Primeiro-Ministro belga, observando que, “em estreita colaboração com a UE”, o seu Governo vai preparar e adoptar medidas concretas. O Primeiro-Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, acentuou a necessidade de que qualquer plano alternativo ao acordo agora rejeitado deve ser claro e rápido, porque é preciso encontrar novas soluções e não novos problemas.