Mundo

Chuva e ventos fortes afectam milhares de pessoas

Pelo menos 3.433 pessoas foram afectadas pelas chuvas e ventos fortes que assolaram as regiões centro e sul de Moçambique, na semana passada, anunciou quinta-feira, em Maputo, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

Segundo o porta-voz do INGC, Paulo Tomás, a província de Gaza, na região sul, e Zambézia, na região centro, foram as que sofreram o maior impacto, com cerca de 667 famílias afectadas. Referiu que em Gaza foram destruídas 623 casas e na Zambézia 30. A província de Tete foi a menos afectada com 14 casas destruídas. Deste número, 17 residências foram destruídas totalmente e as restantes parcialmente.

O temporal também destruiu 13 salas de aula em quatro escolas.

Em termos de pessoas afectadas, Gaza aparece com maior número de 3.213 pessoas, depois da Zambézia com 150 e Tete com 70.