Mundo

Chuvas fortes com ventos deixam Espanha em alerta

A confluência de duas tempestades sobre a Península Ibérica, uma do Mediterrâneo e outra do Atlântico, colocou ontem em alerta 18 províncias espanholas por causa de chuvas fortes e persistentes com ventos, segundo a Agência de Meteorologia Espanhola (Aemet).

Mau tempo tem provocado enormes prejuízos materiais e humanos

Fotografia: DR

Em 18 províncias espanholas foram activados alertas amarelo, laranja e vermelho por causa de fortes e persistentes chuvas que em algumas zonas podem cair e acumular até 180 litros de água por metro quadrado em 12 horas.

Na província de Valência foi decretado o alerta laranja para chuva persistente que deve fazer cair 40 litros de água em uma hora ou 150 litros por metro quadrado em 12 horas, enquanto em Alicante foi activado o alerta amarelo para a precipitação de 20 litros em uma hora e tempestade nas áreas do litoral.

Toda a Andaluzia está em alerta, com excepção de Jaén, devido às fortes chuvas, e nas Ilhas Baleares mantém-se o alerta laranja activado em Ibiza, Formentera e Maiorca devido a chuvas de até 100 litros por metro quadrado em 12 horas. Na ilha de Menorca há alerta amarelo devido à chuva e à intempérie.

Na Catalunha também estão previstas fortes chuvas e, por isso, a Aemet elevou o aviso para laranja (o segundo mais grave).

A Aemet avisa que, com o alerta vermelho, o risco é extremo para fenómenos meteorológicos incomuns de excepcional intensidade e com um alto nível de risco para a população e que, com o alerta laranja, há um risco significativo com fenómenos meteorológicos incomuns e com certos perigos para actividades usuais.



Inundações em França

Entretanto, o Governo francês reconheceu o estado de desastre natural em mais de 120 municípios no departamento de Aude, no sul, afectado no início da semana por graves inundações que provocaram pelo menos 14 mortos e 75 feridos.

A medida, publicada ontem no Jornal Oficial francês, permite aos afectados serem recompensados rapidamente pelas seguradoras, sob o regime de “desastres naturais”, prometido na segunda-feira pelo primeiro-ministro Edouard Philippe.

De acordo com o novo balanço das autoridades, seis pessoas morreram em Trèbes, três em Villegailhenc, duas em Villaliers, uma em Villardonnel, uma em Carcassonne e uma em Saint-Couat d'Aude.

As fortes chuvas que atingiram o sul da França na noite de domingo causaram uma subida de sete metros no rio Aude, que dá nome à região, algo que não ocorria desde 1891.

As chuvas causaram também danos elevados em Villardonnel, onde uma mulher morreu depois de ser arrastada pelas águas, e existem ainda informações de pelo menos oito feridos graves devido à intempérie.