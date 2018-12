Mundo

Cidadã acusada de ter assassinado o marido

André da Costa

Uma cidadã de 32 anos é acusada de ter morto, na quinta-feira, no município de Cacuaco, o seu esposo que, na altura, se encontrava embriagado, depois de se desentenerem, o que resultou em agressão física.

Fotografia: Edições Novembro

Segundo a Polícia Nacional, a cidadã foi detida e o processo-crime corre os trâmites legais junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) que, posteriormente, será remetido ao Ministério Público.

O triste acontecimento ocorreu por volta das 15h10, no bairro Belo Monte. De acordo com a Polícia, a mulher, no meio da discussão, empurrou o malogrado, Armando Manuel, 40 anos, que embateu com a cabeça no chão, o que resultou na sua morte imediata.

No município do Kilamba Kiaxi, o cidadão Mohamed Nur Mohamed, de 25 anos, de nacionalidade mauritaniana, foi morto por disparo de arma de fogo por um meliante, depois da vítima ter surpreendido o ladrão a retirar valores da sua cantina.

O caso ocorreu por volta das 4h00 da madrugada, na subzona 10 do bairro Golfe, onde a cantina foi assaltada pelo vigilante, que já se encontra a contas com a Justiça.

Antes de ser detido pela Polícia, o meliante identificado por Damião Loncondo, de 23 anos, vigilante de uma empresa de segurança privada, efectuou um disparo contra a vítima na região do pescoço, o que resultou na morte do cidadão da Mauritânia.

Depois da acção, o vigilante pôs-se em fuga até a uma paragem de autocarro que faz a rota inter-provincial em Viana, onde pretendia embarcar para a província do Huambo. Da acção desenvolvida pela Polícia Nacional e Serviço de Investigação Criminal resultou a detenção do acusado, assim como na recuperação dos valores monetários.

O processo-crime corre os trâmites legais junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

No bairro Palanca, a Polícia Nacional registou a morte à facada, na via pública, do cidadão Ernesto Elias de 43 anos. O acto foi praticado por dois jovens de 18 anos.

O caso, cuja moldura penal vai até 24 anos, segundo o Código Penal, ocorreu quando o malogrado circulava, por volta da meia-noite, nu-ma das ruas do bairro Palanca e, por azar, cruzou-se com os meliantes que o exigiam valores monetários.

Como não dispunha de valores, os meliantes desferiram vários golpes com arma branca na região do tórax, causando a morte imediata de Ernesto Elias devido a quantidade de sangue perdido no local.

Por azar, na altura em que esfaqueavam a vítima, os meliantes foram surpreendidos pela Polícia que os perseguiu e na aflição foram disparando contra as forças policiais.

Em resposta, um dos meliantes foi atingido mortalmente, ao passo que outro colocou-se em fuga. Os efectivos da Polícia apreenderam uma arma de fogo e a faca usada no crime.

Um outro cidadão de nome Clésio Francisco, 20 anos, foi morto no bairro do Calawenda, no município do Cazenga, por três elementos com idades compreendidas entre os 18 e 20 anos, durante uma convivência em plena semana do Natal.