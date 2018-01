Cimeira do Canadá realça a Guerra Fria

Cultura unida ao turismo cultural

A continuidade do programa de governação referente à cultura e à implementação efectiva de políticas direccionadas ao sector, são as prioridades para o ano corrente, de acordo com a ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, em entrevista ao Jornal de Angola, na qual garantiu existirem “metas muito precisas, ligadas à internacionalização da nossa cultura e maior divulgação das figuras históricas nacionais”. A governante sustenta tal desiderato por considerar a cultura como base do desenvolvimento humano e factor de incentivo à coesão, respeito mútuo, integração social, diálogo, solidariedade, etc.