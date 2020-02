Mundo

Cinco civis mortos em confrontos entre pastores e agricultores

Pelo menos cinco civis morreram, ontem, no ataque a uma aldeia do centro do Mali, realizado por agressores armados de motos, noticiou a imprensa maliana e francesa, citada pela AFP.

Fotografia: DR

“O ataque durou quase duas horas e o balanço é de cinco mortos e cerca de 20 pessoas desaparecidas”, de acordo com as mesmas fontes.

Uma fonte da segurança indicou que a aldeia, localizada a cerca de 80 quilómetros da fronteira com o Burkina Faso, havia sido alvo de um ataque sem dar o balanço, segundo o site maliano, acrescentando que, de acordo com as autoridades locais, tratou-se de um ataque perpetrado por membros da comunidade Peul. “Os confrontos multiplicaram-se entre os Peuls, maioritariamente pastores, e as etnias Bambara e Dogon, que praticam principalmente a agricultura”, referiu a imprensa maliana.