Mundo

Cinco militares morrem em emboscada na região de Mopti

Pelo menos, cinco soldados do Exército do Mali morreram, ontem, numa emboscada conduzida por grupos armados, em Mopti, centro do país, anunciaram as Forças Armadas na plataforma social Twitter.

Fotografia: DR

A agência espanhola Efe, que cita fontes dos Serviços de Segurança, refere que além dos mortos, três soldados ficaram feridos, sendo que várias carrinhas de caixa aberta foram destruídas.

O Mali tem sido palco de violência e conflitos, com especial incidência no Norte do país. Para combater esta violência, várias missões internacionais estão presentes neste território da África Ocidental. Desde 2015 que essa violência começou a espalhar-se para o Centro e Sul do país, onde vastas áreas continuam fora do controlo das forças malianas, francesas e das Nações Unidas.