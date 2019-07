Mundo

Cinco mortos durante manifestação pacífica no sudão

Cinco pessoas, entre elas quatro estudantes, morreram durante uma manifestação que decorreu na cidade de Al-Obeid, na região central do Sudão.

“Cinco mártires foram vítimas mortais, segunda-feira, das balas disparadas por um atirador furtivo quando participavam numa manifestação pacífica de apoio ao actual processo de paz”, disse ,na segunda-feira, ao final da tarde, uma fonte governamental local citada pela Reuters.

Uma outra fonte referiu que, no mesmo dia, centenas de membros do movimento pró-democracia do Sudão protestaram em várias cidades do país a pedir que o futuro Governo de transição seja constituído por especialistas e tecnocratas e não por partidos políticos. Segundo os organizadores, centenas de pessoas morreram desde o início da revolta contra o ex-Presidente al-Bachir.