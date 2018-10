Mundo

Cinco generais detidos por corrupção

Cinco generais e um coronel do Exército Nacional Popular argelino, suspeitos de enriquecimento ilícito e de abuso de poder, foram detidos após a sua apresentação algumas horas antes no Tribunal Militar, revelou a cadeia de televisão Ennahar.

Fotografia: DR

Trata-se do ex-chefe da Gendarmaria Nacional, Menad Noubades, do ex-comandante da Primeira Legião Militar, general Habib Chentouf, e do ex- responsável da Segunda Legião Militar, general Saïd Bey, anunciou domingo à noite em Argel um juiz de instrução de Blida, cidade próxima de Argel.

Estão também privados de liberdade no mesmo contexto o antigo director central das Finanças do Ministério da Defesa Nacional, Boudjemaâ Boudouar, e o ex-chefe da Quarta Legião Militar, Abderrazack Cherif. Todos estes generais foram recentemente demitidos das suas funções, revelou a imprensa.

Além deles, o juiz ordenou também a detenção de um coronel e ex-oficial superior do Departamento da Inteligência e Serviços (DRS) da província de Oran (Oeste), cujo nome não foi revelado.