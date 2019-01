Cinco mortos em ataque contra forças curdas e norte-americanas

Kinshasa à espera da tomada de posse de Félix Tshisekedi

Depois do Tribunal Constitucional validar os resultados que confirmaram Félix Tshisekedi como Presidente da República Democrática do Congo (RDC), a vida segue com normalidade na cidade capital , Kinshasa e em outras províncias. A tranquilidade que se vive contrasta com os receios alimentados por especialistas e por um histórico do próprio país carregado de violência em épocas eleitorais.