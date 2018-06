Mundo

Cinco polícias mortos na fronteira com a Somália

Um total de cinco agentes da Polícia queniana foram mortos no leste do país quando o veículo em que viajavam accionou um explosivo de fabrico caseiro, na fronteira com a Somália, e que se suspeita ter sido plantado pelo grupo islamita somali al-Shabab.

Fotografia: DR

Os militantes do al-Shabab lançam frequentemente ataques no vizinho Quénia para pressionar este país a retirar os seus soldados que integram a força da União Africana que actua na Somália. Harun Kamau, adjunto do comissário distrital na região, disse à agência noticiosa Reuters que os agentes da polícia encontravam-se num veículo que fazia patrulhas na aldeia de Harar, na cidade de Liboi, perto da fronteira com a Somália, quando a viatura accionou o explosivo.

“Suspeitamos que o improvisado explosivo foi plantado para atingir a nossa equipa de segurança,” disse Kamau.