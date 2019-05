Mundo

Cinquenta presos encontrados mortos

Depois de um motim, numa prisão, ter feito 15 mortos no domingo, as autoridades encontraram ontem mais 40 presos mortos, em quatro prisões em Manaus, Estado brasileiro do Amazonas.

Complexo Penitenciário Anisio Jobim, em Manaus

Fotografia: DR

O Governo local, citado pelo jornal Folha de São Paulo, já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias em que estas mortes aconteceram.

O caso ocorreu, logo após um motim, no Complexo Penitenciário Anisio Jobim (COMPAJ), também em Manaus, que provocou 15 mortos, que elevou a um total de 55 mortes, em menos de 48 horas, em prisões brasileiras.

Segundo o G1, a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) informou que todas as mortes apresentavam indícios de asfixia, e foram registadas em quatro prisões: no Instituto Penal António Trindade (25 mortos), na Unidade Prisional de Puraquequara (6 mortos), no Centro de Detenção Provisória Masculino (5 mortos) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (4 mortos).

No caso das mortes no COMPAJ, no domingo, grupos rivais começaram a lutar entre si, por volta das 12h00 de sábado, foram enviados rapidamente reforços. A mesma prisão foi palco de um violento motim em Janeiro de 2017, de que resultou a morte de 56 pessoas.

O Governo do Amazonas informou, entretanto, que o governador Wilson Lima falou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que vai enviar uma equipa de intervenção prisional para o Estado do Amazonas, para que possa ajudar num “problema que é nacional: o problema dos presidiários”.

Os familiares dos presidiários juntaram-se à porta das cadeias, em protesto contra a falta de informação e contra a insegurança dentro das prisões brasileiras. As autoridades abriram uma investigação para apurar as circunstâncias em que estas mortes aconteceram e as visitas nestes estabelecimentos prisionais foram suspensas.

Ao G1, o secretário de Administração Penitenciária, Marcos Vinicius Almeida, disse que a confusão decorreu durante o horário de visita às prisões. “Não foi uma rebelião, foi uma briga de internos. Nunca aconteceram mortes durante as visitas. Alguns morreram dentro da cela, com as grades trancadas. Eles também cometeram os crimes em frente aos familiares”, afirmou Marcos Almeida. Algumas testemunhas afirmaram ao Folha de São Paulo que viram os próprios familiares presos serem levados da sala de visitas.