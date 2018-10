Mundo

CIRGL está representada no escrutínio de Dezembro

A Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) vai enviar uma missão à República Democrática do Congo (RDC), para observar as eleições de 23 de Dezembro, confirmou à agência de notícias Panapress uma fonte oficial em Kinshasa.

Fotografia: DR

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do Fórum dos Parlamentos dos países membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (FP-CIRGL), o ugandês Onyango Kakoba, durante um encontro com o presidente do Senado congolês, Leon Kengo Wa Dondo.

O encontro permitiu a Kakoba apresentar ao seu interlocutor um plano de acções do FP-CIRGL e exprimir o apoio da organização ao processo eleitoral em curso na RDC. O Fórum tem por missão apoiar acções realizadas pelos Governos e pelos Parlamentos membros da organização sub-regional, nomeadamente em prol da paz e da segurança na sub-região. Neste quadro, revelou Kakoba, a organização sediada em Kinshasa, enviou missões de observação eleitoral ao Burundi e ao Ruanda.

No termo dos trabalhos da CIRGL em Março de 2018 em Kinshasa, os participantes parlamentares exortaram os Governos e os Parlamentos dos países membros a agirem juntos para a paz e a estabilidade sub-regionais.

Também decidiram, nessa ocasião, enviar missões de informação a fim de apoiar os Parlamentos nacionais na consolidação dos processos de paz e de segurança duradouros no Burundi, na República Centro Africana e no Sudão do Sul.