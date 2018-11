Mundo

CNN processa Trump e exige volta de Acosta

A CNN processou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e exige a reposição imediata do acesso do seu correspondente Jim Acosta à Casa Branca. A notícia foi avançada ontem pelo próprio canal.

Fotografia: DR

A decisão da CNN é uma resposta ao confronto entre o correspondente do canal e Donald Trump na semana passada, que culminou com a suspensão do acesso do jornalista à Casa Branca.

O caso ocorreu no dia a seguir às eleições para o Congresso, quando, numa conferência de imprensa, Trump recusou responder à pergunta de Acosta sobre a caravana de imigrantes que está a caminho dos EUA. O jornalista, que já tinha feito duas perguntas, insistiu e Trump insultou-o.

Agora, o canal acusa o Presidente de estar a violar a 1.ª e a 5.ª Emenda da Constituição ao retirar a acreditação de Acosta na Casa Branca. “Pedimos uma ordem imediata para que a acreditação seja devolvida imediatamente a Jim (Acosta). Apesar de este processo estar ligado à CNN e a Jim Acosta, podia ter acontecido com qualquer um. Se não for contestada, esta decisão da Casa Branca pode criar um ambiente de medo para aqueles que cobrem a Casa Branca”, refere a estação televisiva.

O processo contra Trump, contra o chefe de gabinete John Kelly, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, o chefe de comunicações, Bill Shine, o director dos serviços secretos, Randolph Alles, e o funcionário dos serviços secretos que tirou o passe de Acosta na quarta-feira da semana passada, deu entrada num tribunal de Washington durante a manhã de ontem.

Quando o conflito entre Trump e Acosta aconteceu, a porta-voz da Casa Branca partilhou no Twitter um vídeo manipulado que dava a entender que Acosta agrediu a funcionária que lhe tentou tirar o microfone. As imagens foram manipuladas pela Infowars, uma página de extrema-direita dedicada a disseminar teorias da conspiração.