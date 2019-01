Mundo

Coletes amarelos afugentam turistas

As chegadas internacionais aos aeroportos de Paris caíram 5 a 10 por cento em Dezembro, com os protestos dos coletes amarelos a afugentarem muitos turistas, disse ontem uma responsável da Atout France, agência que promove o turismo francês no estrangeiro.

Em relação às reservas aéreas para o início de 2019, Christian Mantei disse aos jornalistas que houve “um declínio de 6,8 por cento para os próximos três meses, admitindo que se as manifestações pararem será possível “retomar rapidamente um crescimento”.

Ontem, Christian Mantei e Jean-Baptiste Lemoyne, secretário de Estado do Turismo, reuniram-se em Paris para uma videoconferência com uma dúzia de embaixadores no estrangeiro para avaliar o impacto do movimento de “coletes amarelos” nos fluxos turísticos.

“A situação é muito variada, dependendo do país. Nós sentimos especialmente a preocupação dos asiáticos, que são clientes que precisam de ser tranquilizados. Mas, os sinais são positivos do lado dos europeus, que são a maior parte” dos turistas que visitam a França, disse o secretário de Estado.

“O impacto mais forte foi no mês de Dezembro. Em Janeiro e Fevereiro esse declínio irá desacelerar e em Março recomeçaremos com o crescimento das chegadas internacionais. É preciso manter esta espiral de recuperação”, disse Lemoyne.

O secretário de Estado afirmou que recebeu, durante a semana, vários participantes do sector de turismo francês, incluindo responsáveis das Galerias Lafayette e da Torre Eiffel.

“Em Dezembro, no Natal e Ano Novo, houve uma queda nas reservas e nas chegadas. Entretanto, a França teve uma tendência muito boa durante todo o ano de 2018, que esperamos ser um ano recorde com 90 milhões de turistas”,disse.