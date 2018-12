Mundo

“Coletes Amarelos” exigem a redução dos impostos

Uma jornada de protestos convocada pelo movimento dos “Coletes Amarelos” contra a situação em Portugal, teve lugar ontem, com pouca incidência, salvo em pontos isolados.

Fotografia: DR

Em Braga, vários acessos foram bloqueados, enquanto em Lisboa a situação das principais ruas era de normalidade, ao meio da manhã.

No Porto, uma concentração de dezenas de manifestantes na região de Francos provocou problemas de tráfego e obrigou os motoristas a buscarem rotas alternativas.

Também na cidade de Coimbra - centro do país - registou-se uma concentração de manifestantes.

Uma centena de “Coletes Amarelos” protestou à entrada de Faro, procurando ocupar continuamente as passadeiras de peões, o que causou pequenos atrasos no acesso à capital algarvia, segundo a Lusa.

Os manifestantes começaram, lentamente, a chegar a uma das principais rotundas de acesso à cidade, na Estrada Nacional (EN) 125, cerca das 7h00 e uma hora depois contabilizava-se meia centena de pessoas no local, número que depois duplicou ao longo da manhã, sem causar incidentes, disse fonte policial.

Perante a tentativa dos agentes da PSP em contrariar o atravessamento contínuo das passadeiras, os participantes faziam um movimento de “vai vem”, empunhando cartazes onde se podia ler “Combustível mais baixo”, “Aumento do salário mínimo”, “IVA mais baixo” ou reclamações mais locais como “Por um Algarve livre de portagens”.

Tendo como pano de fundo o Hino Nacional e música de intervenção, os participantes tentavam incentivar os automobilistas a apitarem, enquan-to gritavam palavras de ordem como “Vai-te embora Costa”, “Pelo fim das Parcerias Públi-co-Privadas (PPP)” ou “Pelo fim das subvenções vitalícias”. Os protestos dos “Coletes Amarelos” em Portugal foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários das últimas semanas em França.

Um dos grupos, Movimento Coletes Amarelos Portugal, num manifesto divulgado na quarta-feira, propõe uma redução de impostos na electricidade, com incidência nas taxas de audiovisual e emissão de dióxido de carbono, uma diminuição do IVA e do IRC para as micro e pequenas empresas, bem como o fim do imposto sobre produtos petrolíferos e redução para metade do IVA sobre combustíveis.

Não tolerando qualquer acto de violência ou vandalismo, este movimento, que se intitula como “pacífico e apartidário”, defende também o combate contra a corrupção.

A lista das manifestações dos “Coletes Amarelos” na área de actuação da PSP somava 25 protestos em 17 locais das principais cidades do país. As autoridades portuguesas mobilizaram cerca de 20 mil polícias, apesar de garantias de que a jornada ocorreria de forma pacífica.