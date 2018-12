Mundo

“Coletes Amarelos” voltam hoje às ruas

Os "Coletes Amarelos" voltam a protestar hoje em França e prometem agitar o Ano Novo em Paris.

Fotografia: DR

Diante das respostas do Governo consideradas como insuficientes, os militantes anunciaram uma nova manifestação não apenas na ca-pital francesa mas também em Lyon, Nantes, Toulouse e Bordeaux.

Hoje é o sétimo fim-de- semana de mobilização do movimento, que começou nas redes sociais contra o aumento do imposto sobre os combustíveis, tornou-se num grito contra o baixo poder de compra das classes francesas mais baixas e chegou a pedir a renúncia do Presidente Emmanuel Macron.

Os grupos nas redes sociais convocam ainda bloqueios nas regiões de Rennes, Marselha e Bordeaux.

Fim de ano amarelo

Os "Coletes Amarelos" também prometem misturar os parisienses e turistas que vão festejar o reveillon na avenida Champs-Elysées, no centro da capital francesa na próxima segunda-feira (31).

Segundo o Governo, a mo-bilização dos “Coletes Amarelos” diminuiu muito nas últimas semanas, com a participação de cerca de 38.600 pessoas em toda a França, em relação a 60 mil na semana anterior.

A prefeitura de Paris, que programou um show de luzes e fogos no Arco do Triunfo, anunciou que não irá cancelar o evento.

A festa está prevista para começar às 23h20 local, com projecções 3D, música e fogos, sob o tema da fraternidade. Os protestos têm causado muitos danos.