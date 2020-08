Mundo

Coligação internacional nega bombardeamento contra tropas sírias

A coligação internacional na Síria liderada por Washington negou ter bombardeado hoje as tropas sírias no nordeste do país, embora reconhecesse que as suas forças abriram fogo para se defenderem.O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) indicou que dois soldados do regime sírio morreram hoje num ataque aéreo da coligação internacional contra a sua barreira de controlo perto da cidade de Qamichli, no nordeste da Síria.

Fotografia: DR

A agência noticiosa síria Sana referiu, por seu turno, a morte de um soldado e dois feridos num ataque "realizado" por um avião norte-americano contra uma barreira do exército perto de Qamichli.

Precisa que o incidente ocorreu depois dos soldados no "ponto de controlo terem impedido a passagem de uma patrulha norte-americana".

Num comunicado, a coligação internacional indica que uma sua patrulha conjunta com as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, atravessou um posto de controlo com a aprovação das tropas leais ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, mas pouco depois foi atacada por "indivíduos" com armas ligeiras.

<\/scr"+"ipt>"); //]]>--> justify;">"As forças da coligação devolveram o fogo em defesa própria, mas não realizaram um bombardeamento", refere ainda o comunicado, adiantando que não ocorreram baixas fileiras da coligação e que o incidente está a ser investigado.

O ataque de hoje é o primeiro incidente com mortos nos últimos seis meses na região, segundo o OSDH.

Além das FDS e da coligação, que a apoia, estão também destacadas no nordeste sírio tropas de Damasco e do seu aliado russo.

A guerra na Síria, desencadeada em 2011, já causou mais de 380 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados.