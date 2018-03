Mundo

Coligação passa a partido político

A União Faz a Nação (UN), a maior coligação de partidos políticos do Benin, iniciou o processo para a transformação em partido, segundo uma decisão do Conselho Nacional Transitório (CNT) publicada ontem em Cotonou.

No termo da sua sessão, o CNT da aliança recebeu mandato de continuar e finalizar as negociações com outras forças políticas que partilham as mesmas visões que a UN a fim de participar no congresso constitutivo do partido em gestação.

Foi igualmente decidido dar as contribuições intelectuais da União Faz a Nação para a elaboração dos textos fundamentais

do partido em gestação e a preparação do seu congresso constitutivo e a criação dum ficheiro dos militantes.

A aliança reafirmou também o seu apoio indefectível às reformas lançadas pelo Governo, com vista à sua transformação estrutural.

O CNT congratula-se com o reforço da UN, através da adesão efectiva de sete novas formações políticas.