Mundo

Colombianos elegem Presidente da República

Os colombianos foram ontem às urnas para eleger um novo Chefe de Estado na segunda volta das presidenciais, desde a paz com a ex-força guerrilheira das FARC, num momento em que o país mostra-se polarizado por este acordo.

Após mais de meio século de guerra, a paz voltou a ter uma oportunidade na Colômbia, após o anúncio de um acordo definitivo de paz em 12 de Novembro de 2016 entre o Governo do Presidente cessante Juan Manuel Santos e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que se converteu em partido político.

Iván Duque Márquez, 41 anos o candidato da direita e vencedor da primeira volta em 27 de Maio com 39,14 por cento dos votos, promete modificar o pacto assinado, caso vença nas urnas a Gustavo Petro, 58 anos, e proveniente da esquerda anti-sistema.

Apesar de o acordo ter terminado o conflito com as FARC, a Colômbia permanece confrontada com uma corrupção em larga escala, profundas desigualdades sociais e com dificuldades em emergir do mais prolongado conflito armado do continente americano.

Analistas da situação interna na Colômbia têm referido que o maior desafio para o futuro Chefe de Estado consiste na adopção de uma posição clara sobre o acordo de paz, que permanece “nos limbos”, quando dezenas de ex-combatentes das FARC, familiares, sindicalistas e activistas já foram assassinados por grupos paramilitares desde a conclusão das tréguas.