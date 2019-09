Mundo

Combate ao terrorismo com ajuda das agências da União Europeia

O ministro egípcio do Interior, Mohamed Tawfik, enfatizou ontem a necessidade de consolidar esforços para combater o terrorismo entre o seu Ministério e as agências relacionadas a questões de segurança na União Europeia (UE).

Segundo a agência Mena, durante uma reunião no Cairo com o coordenador da UE para acções de combate ao terrorismo, Gilles de Kerchove, detalhou a estratégia proactiva do seu Ministério para combater o terrorismo.

Tawfik também se referiu aos esforços do Estado para dissolver grupos extremistas, esgotar os seus recursos financeiros potenciais e destruir a infra-estrutura, de acordo com uma declaração do Ministério do Interior.

O ministro também expressou a vontade de desenvolver a cooperação em segurança com todas as agências relevantes da UE e, assim, enfrentar possíveis ameaças, especialmente ao compartilhar informações sobre elementos terroristas que operam em áreas do Médio Oriente e da Europa. Por sua vez, Gilles de Kerchove aplaudiu os esforços do Governo egípcio no combate ao terrorismo e ao crime organizado.