Combates em Idlib com mais de 50 mortos nos dois campos na síria

Incertezas fazem disparar preço do ouro no mercado

A escalada da guerra comercial entre as maiores potências do mundo, os Estados Unidos e a China, levaram os investidores a escolherem o ouro como “um activo seguro em tempos de incerteza”, disseram, na segunda-feira, analistas à agência de notícias espanhola EFE, com o preço do ouro (a onça troy equivale a 31,1 gramas) a valorizar-se para 1.565 dólares, fixando-se em máximos desde 2013.