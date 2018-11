Mundo

Combates chegam às ruas de Hodeida

Mais de 60 rebeldes morreram, e dezenas de outros `ficaram feridos, ontem, em combates que se desenrolaram nas ruas da cidade portuária de Hodeida, no Iémen, entre as forças do Governo, apoiadas pela Arábia Saudita e os Emiratos Unidos e os huthis apoiados pelo Irão, informou à Agência France Press um dos chefes militares.

Fotografia: DR

Segundo a mesma fonte, que integra a coligação pró-governamental, liderada pela Arábia Saudita, o objectivo da intervenção é "banir" das ruas toda a presença dos rebeldes.

Hodeida, uma cidade portuária estratégica a oeste do Iémen, no Mar Vermelho, é a porta de entrada de 75 por cento das importações e da ajuda humanitária internacional ao Iémen.

Dezenas de combatentes rebeldes feridos foram transportados para a capital Sanaa, no leste, e para a província de Ibb, no sul do país, disse uma fonte do Hospital Militar de Hodeida. O nú-mero de mortos foi avançado por uma fonte militar pró-governamental.

O Iémen mergulhou no caos na sequência da rebelião da Primavera árabe de 2011. O Iémen está praticamente dividido em dois, com as forças pró-governamentais a controlarem o sul e uma boa parte do centro e os rebeldes a ocuparem o norte e parte significativa do oeste.

A guerra do Iémen opõe as forças do Governo, apoiadas pela coligação internacional dirigida pela Arábia Saudita, aos rebeldes huthis, que se apoderaram em 2014 e 2015 de vastas regiões do país, incluindo a capital, Sanaa.

A guerra já provocou mais de dez mil mortos desde o início em 2014.