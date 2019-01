Combates entre rebeldes e jihadistas deixam 119 mortos

Agências já instaladas permanecem fechadas

Situações tidas como imprevistas condicionam a abertura das agências do Banco de Poupança e Crédito (BPC) instaladas há alguns anos nos municípios do Nzeto, Cuimba e Tomboco, na província do Zaire, obrigando os clientes a deslocarem-se dezenas de quilómetros para acederem aos serviços bancários.