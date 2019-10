Mundo

Comboio humanitário deixa a cidade sitiada

O comboio de cerca de 55 veículos, incluindo ambulâncias, abandonou ontem a cidade sitiada de Ras al-Ain, que servia como linha de demarcação entre as partes em guerra, noticiou, ontem a Agência France Press.

Centenas de civis, feridos e forças curdas, deixaram, ontem, a cidade em comboios humanitários

Fotografia: Dr

O hospital começou a arder após a partida do comboio e viam-se chamas no telhado.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou, também, a retirada das FDS da cidade Ras al-Ain .

O líder das FDS, Mazloum Abdi, disse, no sábado que os seus combatentes se retirariam da cidade, tal como estava estipulado, no acordo de tréguas feito com Washington.

A promessa foi cumprida e as tropas retiraram-se da região fronteiriça, com 32 quilómetros de extensão, depois de os soldados turcos as terem deixado sair de Ras al-Ain.

A Turquia também já confirmou a saída dos combatentes curdos, após as tréguas negociadas com os Estados Unidos.

“Um comboio de cerca de 55 veículos entrou em Ras al-Ain e um outro de 86 veículos partiu para Tal Tamr”, lê-se num comunicado do Ministério da Defesa turco, que também transmitiu imagens da retirada dos soldados.Após conversações, na quinta-feira, com o vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, a Turquia concordou em suspender a ofensiva militar noNordeste da Síria por cinco dias, para permitir que as forças curdas se retirassem da área da fronteira.

O Presidente turco, Recetp Tayyip Erdogan, ameaçou retomar as hostilidades se os combatentes curdos não se retirarem da cidade síria.

As Forças da Síria Democrática exigiram aos Estados Unidos que pressionassem a Turquia a cumprir a trégua e abrir um corredor humanitário para retirar os civis da cidade de Ras al-Ain.

O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse igualmente, ontem, que as tropas norte-americanas vão para o Oeste do Iraque quando saírem da Síria, acrescentando que vão continuar a realizar operações contra o Estado Islâmico para impedir o ressurgimento.

Mark Esper, que chegou ontem à capital do Afeganistão, afirmou aos jornalistas que não está descartada a hipótese das forças norte-americanas conduzirem missões anti-terroristas do Iraque para a Síria, ressalvando que esses detalhes vão ser resolvidos ao longo do tempo.

O secretário de Defesa dos EUA disse que conversou com o homólogo iraquiano sobre o plano para transferir cerca de mil soldados da Síria para o Oeste do Iraque, na luta contra o Estado Islâmico.

Na última quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos referiu que “era hora” de os solados norte-americanos regressarem a casa.

Quando Mark Esper deixou Washington, no sábado, as tropas norte-americanas continuavam a sair do Norte da Síria após a invasão da Turquia, na região de fronteira.

Apesar de um acordo de cinco dias de cessar-fogo estabelecido na quinta-feira entre líderes dos EUA e da Turquia, havia informações que davam conta de confrontos esporádicos entre os combatentes apoiados pela Turquia e as forças curdas da Síria aliadas aos Estados Unidos.