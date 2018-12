Mundo

Comboio sul-coreano entra na Coreia do Norte

Um comboio sul-coreano entrou ontem na Coreia do Norte pela primeira vez em uma década e numa altura em que os dois países iniciaram inspecções conjuntas em linhas ferroviárias do norte, que esperam um dia vir a ter ligação com o sul.

Fotografia: DR

As duas Coreias pretendem realizar uma cerimónia de abertura até ao final do ano do projecto de ligação das linhas férreas e estradas entre os dois países conforme acordado pelos Presidentes sul-coreano, Moon Jae-in, e norte-coreano, Kim Jong-un.

"As linhas ferroviárias vão ajudar a solidificar a paz na península coreana", disse o ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, durante a cerimónia na estação Dorasan, perto da fronteira.

"Vamos manter uma estreita cooperação com as nações envolvidas para que o projecto de ligação entre as linhas férreas do Sul e do Norte possa prosseguir com o apoio internacional", disse.

Também ontem, uma fonte do Ministério da Defesa da Coreia do Sul adiantou que os militares norte-coreanos e sul-coreanos concluíram a retirada de 20 postos de guarda na fronteira e mi-nas terrestres, numa zona em que planeiam iniciar a primeira busca conjunta por restos mortais de soldados mortos entre 1950 e 1953.

O comboio sul-coreano, com seis vagões, partiu lentamente em direcção à estação de Panmun da Coreia do Norte, perto da cidade de Kaesong, onde as carruagens foram ligadas a uma máquina norte-coreana. De acordo com os planos, as autoridades coreanas vão iniciar uma inspecção a uma linha ferroviária de 400 quilómetros.