Comissão Anti-Corrupção identifica dinheiro roubado

Electrificação contempla 1.850 ligações domiciliares

Mil e 850 ligações domiciliares vão ser efectuadas durante a primeira fase de electrificação dos bairros periféricos da cidade do Soyo, província do Zaire, revelou hoje à imprensa o chefe do Núcleo de Baixa Tensão da Empresa de Distribuição de Electricidade (Ende) no Soyo.