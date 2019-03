Mundo

Comissão eleitoral abre campanha para o pleito de Maio

A Comissão Eleitoral do Malawi abriu oficialmente ontem a campanha visando as eleições marcadas para 21 de Maio, com um apelo à abstenção da violência política.

Fotografia: DR

“A presidente deste órgão eleitoral, Jane Ansah, explicou que a campanha decorre até 19 de Maio e pediu aos partidos políticos que se abstenham de actos violentos”, segundo o portal “Voa News”. O anúncio da abertura da campanha eleitoral ocorre face às crescentes tensões entre os apoiantes do Partido Democrático Progressista (no poder) e os do partido da oposição do Congresso do Malawi.

Durante o acto de apresentação da campanha registou-se uma troca de insultos entre os representantes de ambas as formações políticas os quais Ansah justificou que não iriam manchar o processo. Sete milhões dos 17 milhões de habitantes estão registados para as eleições gerais.