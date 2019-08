Mundo

Comissão Europeia apoia recusa da venda da Ilha

A Comissão Europeia afirmou ontem apoiar “na totalidade” a recusa dos Governos da Dinamarca e da Gronelândia na venda desta região autónoma aos Estados Unidos, o que já suscitou o cancelamento da ida do Presidente norte-americano ao país.

Fotografia: DR

“A comissão defende na totalidade e apoia a posição que foi expressa, tanto pela Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, como pelo Governo da Gronelândia”, afirmou a porta-voz do Executivo comunitário, Natasha Bertaud, na conferência de imprensa diária daquela instituição, em Bruxelas, quando questionada sobre as notícias veiculadas à volta do assunto.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, cancelou ontem uma viagem a Copenhaga prevista para Setembro depois de o Governo dinamarquês ter dito não estar disponível para debater uma possível venda da Gronelândia aos Estados Unidos.

Um porta-voz da Casa Branca disse à agência de notícias France Press que a visita do Presidente dos Estados Unidos à Dinamarca, prevista para 2 e 3 de Setembro, “foi cancelada nesta fase.”

A Casa Real dinamarquesa expressou “surpresa” num comentário escrito enviado à televisão pública, enquanto a classe política do país também se manifestou “estupefacta”, em publicações feitas nas redes sociais.

Hoje, Donald Trump afirmou que “a Dinamarca é um país muito especial, com pessoas incríveis.”

Porém, “com os comentários da Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, de que não teria interesse em discutir a compra da Gronelândia, voltou a adiar o nosso encontro”, disse.