Mundo

Comissão investiga ataques contra instalações da ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou ontem o início dos trabalhos da comissão de inquérito aos acontecimentos na província de Idlib, na Síria, a partir do dia 30.

Bombas destroem Idlib

Fotografia: DR

A comissão de inquérito fará uma investigação aos acontecimentos em Idlib, a última província dominada pelo grupo extremista Estado Islâmico na Síria, para determinar os factos de 17 de Setembro de 2018, quando ataques aéreos destruíram infra-estruturas da Organização das Nações Unidas e alvos civis.

A comissão é dirigida pelo tenente-general Chikadibia Isaac Obiakor, da Nigéria e integra a representante especial do Secretário-Geral da ONU para violência contra as crianças, a advogada portuguesa Marta Santos Pais, e a assistente de operações do Alto-Comissário para os Refugiados, Janet Lim, de Singapura. A investigação vai produzir documentos internos para o Secretariado da ONU e para informação do Secretário-Geral, António Guterres, restritos à divulgação pública.

Os investigadores vão ter o apoio do major-general Fernando Ordoñez, do Peru e do antigo chefe regional do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Pierre Ryter, da Suíça.

O anúncio foi feito ontem, em conferência de imprensa, pelo porta-voz de António Guterres, que acrescentou que a informação já foi transmitida aos Governos da Síria, Rússia e Turquia, que tinham concordado na criação de uma “zona desmilitarizada” em Idlib, em Setembro do ano passado.

A comissão interna vai trabalhar a partir da sede da ONU, em Nova Iorque e terá liberdade para organizar o próprio trabalho, que começa a 30 deste mês, mas ainda não existem informações sobre viagens à Síria.

A ONU não pode garantir, mas espera que os especialistas tenham acesso aos locais dos incidentes que vão ser investigados, disse o porta-voz do Secretário-Geral, Stephane Dujarric.