Comissão militar líbia conjunta reunida em Genebra

Petro de Luanda viaja hoje para o Dundo

A equipa principal de futebol do Petro de Luanda desloca-se hoje à cidade do Dundo, onde joga amanhã às 15h00, com o Sagrada Esperança na C Antes de seguir para a capital da Lunda-Norte, os tricolores realizam uma sessão de treino no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira "Jesus", no bairro Madame Bergman, com intuito de rever alguns pormenores de jogo.