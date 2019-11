Mundo

Comissão Nacional Eleitoral guineense garante condições para eleições de domingo

O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, disse hoje que estão reunidas as condições para que a votação para as presidenciais, este domingo, decorra com "tranquilidade" e sem "sobressaltos".

Presidente cessante da Guiné Bissau

Fotografia: DR

"Quero, através desta mensagem, tranquilizar-vos de que estão reunidas todas as condições logísticas, humanas e técnicas tanto a nível das comissões regionais de eleições, como na diáspora, para que as eleições possam decorrer num clima de tranquilidade e sem qualquer sobressalto que se possa caracterizar de relevante", afirmou José Pedro Sambú, numa mensagem lida na seda da CNE, em Bissau.

Na mensagem, o presidente da CNE esclarece também que estão inscritos para votar 761.676 eleitores. "Importa reafirmar neste espaço que por deliberação do plenário da CNE ficou aprovado por consenso adoptar o caderno eleitoral utilizado nas legislativas de 10 de Março como válidos e únicos para as eleições presidenciais de 24 de Novembro", afirmou. José Pedro Sambú apelou também aos cidadãos eleitores para votarem e lembrou que o "direito de votar é pessoal, intransmissível, inalienável e o seu exercício constitui um dever cívico".

O presidente da CNE exortou também os candidatos às presidenciais a não "abdicarem do direito" de colocarem um delegado e respectivo suplente junto de cada mesa de assembleia de voto. A campanha eleitoral para as presidenciais de domingo na Guiné-Bissau, que vão ser disputadas por 12 candidatos, termina hoje.