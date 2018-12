Mundo

Comissão de Reconciliação garante paz e estabilidade

Victor Carvalho

A Câmara dos Representantes do Povo da Etiópia aprovou uma lei que cria a Comissão de Reconciliação que tem como missão orientar o ca-minho na busca da paz e da estabilidade.

O Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, é considerado como principal arquitecto da união dos etíopes

Fotografia: DR

Tendo como principais objectivos defender os direitos dos etíopes, alcançar a reconciliação entre todos os grupos étnicos da nação, proteger a Justiça e alcançar uma unidade nacional sólida, a nova entidade foi aprovada na Câmara dos Representantes por maioria qualificada.

Entre outras prerrogativas, a nova Comissão poderá coordenar e organizar reuniões de auscultação com todos os grupos étnicos e tendências políticas e registar as ideias das pessoas com o objectivo de alcançar uma sociedade mais democrática e inclusiva.

Por outro lado, a Comissão de Reconciliação deve também identificar os princípios e valores fundamentais para a reunificação nacional e investigar os motivos originais e as razões actuais para as violações dos direitos humanos, com base na opinião das vítimas e dos agressores.

A entidade contará com o apoio da Polícia estadual federal ou regional para operar de forma livre e transparente, e conduzirá qualquer acção necessária para alcançar consenso, compreensão e paz entre os povos.

Um dos primeiros assuntos a tratar prende-se com a exumação dos corpos de 34 etíopes executados na Líbia pelo Estado Islâmico. De acordo com as autoridades líbias, os corpos estavam numa vala comum perto da cidade costeira de Sirte desde 2015 e foram desenterrados no último domingo.

Os restos mortais serão repatriados para a Etiópia assim que os procedimentos legais nacionais e internacionais forem concluídos, cabendo à Comissão de Re-conciliação proceder a auscultações com os familiares das vítimas de modo a evitar eventuais represálias e acertar possíveis compensações.



Divergências entre a oposição

O representante do Partido Democrático Oromo (ODP), Mogos Edeo, considerou que a desestabilização na região etíope de Oromia ainda perdura porque a Frente de Libertação de Oromo (OLF) obstruiu o acordo de paz entre as duas partes.

Em declarações à imprensa, o dirigente partidário disse que a OLF não cumpriu as suas promessas, não cooperou e, portanto, é impossível apresentar um relatório conjunto sobre a implementação do acordo.“É uma pena esta posição, porque perdem a oportunidade de aproveitar a vontade pacifista do Governo, evidenciada na pretensão de proporcionar formação profissional a cerca de 300 mil soldados desmobilizados da OLF”, acrescentou.

Em Novembro, foi criado um comité com o objectivo de colocar as duas organizações políticas a trabalhar de forma conjunta para manter a paz, combater a corrupção administrativa, desarmar a OLF e manter um debate sem violência em torno das suas diferenças.

Mogos Edeo explicou que o comité surgiu sob a proposta de padres e anciãos religiosos, para facilitar o diálogo, e é composto por seis membros de cada força política.

Ainda na região de Oromia, a Polícia deteve, esta semana, 56 funcionários do Governo como parte de uma campanha anti-corrupção. Esses funcionários são acusados de desviar fundos públicos, não estando descartada a possibilidade de serem efectuadas mais detenções nos próximos dias.

Em Novembro, a Etiópia prendeu dezenas de civis e militares suspeitos de envolvimento em actividades corruptas.

A prisão dos suspeitos, que é parte de uma campanha de combate à corrupção e às violações dos direitos humanos, é uma das promessas feitas pelo novo Governo do Primeiro-ministro Abiy Ah-med e que integra 50 por cento de mulheres.