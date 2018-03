Mundo

Comissão Nacional reconhece coligação

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) timorense enviou ontem para publicação o registo da coligação Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD), a primeira a completar todos os requisitos para poder concorrer às eleições antecipadas de 12 de Maio.

Partidos preparam condições para as legislativas de Maio

Fotografia: Valentino Dariell de Sousa

“Depois da reunião da CNE aprovamos o registo da FDD e enviámos para que seja publicado no Jornal da República”, confirmou à Lusa Alcino Baris, presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Segundo Baris, a coligação registada integra quatro partidos políticos que se apresentaram separadamente nas eleições parlamentares de 2017: o Partido de Unidade e Desenvolvimento Democrático (PUDD), a União De-mocrática Timorense (UDT), a Frente Mudança (FM) e o Partido Desenvolvimento Nacional (PDN).

Alcino Baris explicou que o registo da FDD ficou concluído depois de a coligação ter acordado retirar do seu símbolo uma cruz, um elemento religioso que, segundo a lei, não pode fazer parte da simbologia político-partidária. De fora da FDD fica um dos seus membros iniciais, o Partido Republicano (PR) que diz não ver representados os seus interesses no projecto de coligação pré-eleitoral.

João Saldanha, responsável do Partido Republicano, confirmou à Lusa que à última hora o seu partido deliberou sair da coligação porque os objectivos iniciais não estavam a ser cumpridos. “O objecti-vo do PR era criar com a FDD uma força política alternativa, baseada nas ideias do centro-direita, que consideramos ser um espaço aberto”, disse.