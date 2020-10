Companhias aéreas alertam para mais falências com fim de pacotes fiscais

Agentes dos serviços secretos americanos expressam descontentamento com Trump

No domingo, o Presidente americano saiu do hospital num veículo para acenar aos seus apoiantes. De acordo com o Washington Post, a decisão de Trump foi motivada pelas declarações do seu chefe de gabinete, Mark Meadows, que pintou uma imagem negativa da saúde do Presidente. Estas palavras enfureceram Trump, que detesta a ideia de ser visto como fraco ou ineficiente.