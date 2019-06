Mundo

Companhias aéreas deixam de sobrevoar o Golfo Pérsico

Os Estados Unidos interditaram, ontem, todos os voos das companhias aéreas norte-americanas na zona em que o Irão abateu um aparelho não tripulado (drone), uma decisão que foi anunciada de seguida por várias companhias aéreas internacionais.

Mundo receia um confronto militar com consequências imprevisíveis no Estreito de Ormuz

Além das companhias dos Estados Unidos, a holandesa KLM, a alemã Lufthansa, a britânica British Airways, a australiana Qantas e a Etihad de Abu Dabi foram as companhias, que até ontem à tarde, tomaram a mesma decisão.

De acordo com a Administração Aeronáutica Federal dos Estados Unidos, o espaço aéreo do Irão, assim como a zona entre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz, ficam interditados às ligações norte-americanas, “até nova ordem”.

A restrição é justificada pelo organismo, que refere que o “aumento de actividades militares e da tensão política na região”, representa um risco para as operações da aviação civil norte-americana.

Fonte da Administração da Aviação Civil dos Estados Unidos acrescenta que se pode vir a verificar um erro de “identificação” de aviões civis na região. Referia-se directamente ao abate do aparelho militar não tripulado pelo Irão.

Teerão diz que recolheu os destroços que provam que o drone é norte-americano, mas o Presidente dos Estados Unidos qualificou de “grande erro”, o derrube do aparelho.

A Casa Branca escusou-se a fazer mais comentários sobre o incidente.

Depois do anúncio da instituição, que regula a aviação civil norte-americana, a KLM anunciou que os voos da companhia holandesa passam a evitar sobrevoar o Estreito de Ormuz, “por motivos de segurança”: na sequência do derrube do avião não tripulado.

Um especialista aeronáutico holandês, Joris Melkert, disse à estação de televisão NOS que “se outras companhias seguirem as medidas da KLM”, vai sentir-se consequência nas ligações entre a Europa e a Ásia, porque vai ser preciso escolher uma “rota diferente que vai tornar o trajecto mais longo”, a obrigar os aparelhos a usarem mais combustível.

A companhia alemã Lufthansa disse que vai suprimir os voos com rota sobre Ormuz e Golfo Pérsico, mas que mantém as ligações com a capital do Irão.

A empresa Etihad, de Abu Dabi, informou que depois do incidente vai aplicar um “plano de contingência”, que prevê evitar o espaço aéreo iraniano no Golfo Pérsico e Ormuz.

A australiana Qantas anunciou, também, que vai definir novas rotas para não sobrevoar a mesma zona, assim como a British Airways que vai tomar as mesmas medidas.

EUA estavam prestes a lançar um ataque contra o Irão

Os Estados Unidos prepararam um ataque militar contra o Irão em retaliação pelo abate de um drone de vigilância norte-americano, mas a operação foi cancelada repentinamente a algumas horas de começar, disse ontem um responsável dos EUA.

O responsável, que não quis ser identificado, disse à agência norte-americana Associated Press que os alvos incluiriam radares e várias baterias de mísseis iranianos.

O New York Times noticiou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou os ataques aéreos na noite de quinta-feira, mas que depois os cancelou. O jornal citou altos responsáveis da Administração que não identifica.

Segundo o responsável norte-americano que falou à AP, os ataques foram recomendados pelo Pentágono e estavam entre as opções apresentadas a altos responsáveis da Casa Branca.

Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos revelou, ontem de manhã, o motivo pelo qual desistiu de avançar com um ataque militar contra o Irão.

Na sua conta oficial de Twitter, Donald Trump admitiu que as forças militares norte-americanas “estavam prontas” para atacar em três frentes, mas que desistiram de avançar a apenas 10 minutos do início do ataque porque um general informou-o “de que era provável que 150 pessoas morressem no ataque”, segundo noticiou o New York Times.

Trump dá conta, ainda, de que o Irão será alvo de novas sanções e que “o Irão nunca terá armas nucleares, não contra os EUA, não contra o Mundo”.

Na quinta-feira, o Irão abateu um drone norte-americano que, segundo Teerão, se encontrava no espaço aéreo iraniano. Os Estados Unidos afirmam que ele foi abatido no espaço aéreo internacional.

O incidente ocorreu num contexto de crescente tensão entre os dois países e depois de, na passada quinta-feira, dois petroleiros, um norueguês e um japonês, terem sido alvo de ataques no estreito de Ormuz, área considerada como vital para o tráfego mundial de petróleo.