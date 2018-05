Concluída identificação dos corpos das vítimas

Autoridades estão mobilizadas para conter a entrada do ébola

As autoridades angolanas estabeleceram medidas de prevenção nas zonas fronteiriças com a República De-mocrática do Congo (RDC), para evitar a entrada do vírus do ébola que, desde o princípio do mês, já fez 26 mortos, de um total de 37 casos naquele país.